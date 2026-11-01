Ecco Made in Italy e Food Valley, liceali danesi ospiti al Campus

Made in Italy, Food Valley, Bel Paese: sono tante le etichette che, all’estero, costruiscono l’immagine dell’Italia. Non è quindi un caso che un liceo danese, l’Aurehøj Gymnasium, abbia scelto proprio un campus agroalimentare per creare un legame autentico con il nostro Paese. Sei studenti, accompagnati da due docenti, sono stati ospiti del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza nell’ambito del progetto The Zero Waste Kitchen. Erano venuti per approfondire i temi della sostenibilità, della stagionalità, della biodiversità e della lotta allo spreco alimentare. Volevano anche capire se i giovani italiani amano ancora le proprie tradizioni e i prodotti del territorio, e se si impegnano a conservarli.

L’accoglienza è stata affidata agli studenti di Accoglienza turistica, che hanno presentato il Campus in inglese e accompagnato gli ospiti nei laboratori di cucina, pasticceria e sala. Il benvenuto è arrivato al bar dell’Alberghiero. Qui il professor Lindi ha raccontato la storia dei buslanein, le piccole ciambelle piacentine, che i suoi studenti hanno servito con cappuccino, caffè e tè.