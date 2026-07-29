Farini vuole le scuole superiori. «Una sede distaccata del Raineri Marcora»

L’Alta Val Nure ci riprova. Sarà infatti presentata la richiesta per attivare a una sezione distaccata dell’istituto professionale agricoltura del campus agroalimentare di Piacenza "Raineri-Marcora". L’annuncio è stato dato dal sindaco di Farini, Marco Paganelli, nella serata di cucina internazionale dedicata a Georges Cogny che si è tenuta lunedì nella grande piazza Marconi.

Entro il 31 agosto il Raineri-Marcora, nella persona del dirigente Alberto Mariani, presenterà la richiesta alla Provincia di Piacenza che la valuterà nel piano territoriale legato alle scuole. Passerà inoltre al vaglio dell’ufficio scolastico territoriale. Si tratta di un corso professionale di quattro anni più due: al quarto anno ci si diploma con la possibilità di accedere al mondo del lavoro, o di iscriversi all’università o di proseguire altri due anni ad uno degli ITS Academy, cioè ad istituti tecnologici superiori ad alta specializzazione.

Ci si prova ancora, sfidando l’inverno demografico ed anzi perché la rotta sia invertita. Non è la prima volta che gli amministratori dell’Alta Val Nure si mettono in moto per dare una possibilità di studio più vicina a casa ai suoi giovani. I progetti non sono andati in porto, se non una parentesi a fine anni '70.