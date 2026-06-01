Filosofia alle elementari, grazie agli studenti del Colombini

I piccoli studenti piacentini hanno dimostrato che la filosofia si può imparare anche sui banchi delle elementari, ancora una volta grazie all'iniziativa che ha coinvolto 85 alunni del liceo Colombini che per alcune settimane li hanno avuti come partecipanti al progetto intitolato “Pratiche filosofiche: riflettere la vita”. Referente dell'iniziativa è la docente del Colombini Katia Tomarchio, che, come lo scorso anno, ha permesso ai suoi studenti di lavorare con i bambini delle scuole Pezzani, Borgotrebbia, Monticelli/Caorso, Caduti sul Lavoro, De Gasperi, Don Minzoni, Carella e Gossolengo.

Quest'anno si sono aggiunti all'elenco dei partecipanti anche gli scolari della 2 Giugno: circa 200 i piccoli che sono stati presi in carico dagli studenti della 4^ESF del Colombini Lorenzo Codognola, Matteo Bonini, Margot Marafetti e Filippo Dalla Spezia, e da quelli della 3^SUB Gabriele Dante Groppi ed Elisa Lopena. Per tutti loro anche un momento di restituzione finale, grazie anche alla referente di plesso della 2 Giugno Giorgia Bassi che ha curato il progetto nella sua scuola.