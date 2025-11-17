Fiorenzuolani generosi, 300 libri donati alle scuole

Dieci anni di “Io leggo perché” e cinque anni di apertura della libreria sul Corso, l’unica rimasta a Fiorenzuola, se si eccettuano l’edicola di piazzetta della Rocca (che offre una selezione di novità) e le cartolerie più rifornite come la Magicland di via Kennedy (con libri per i piccoli). Due traguardi da celebrare nel segno della promozione alla lettura tra i giovanissimi. L’iniziativa dell’Associazione italiana editori “Io leggo perché” consente alle persone comuni di donare libri alle biblioteche scolastiche, attraverso la rete di librerie aderenti. Il progetto si è concluso domenica 16 novembre.

«La generosità dei fiorenzuolani è stata notevole: siamo arrivati a sfiorare i 300 libri donati e destinati a varie scuole della Valdarda», ci racconta entusiasta Alberta De Troia che gestisce la Mondadori Book Store di corso Garibaldi. La principale scuola partner è stata l’Istituto comprensivo di Fiorenzuola: «I ragazzi e le ragazze sono arrivati in libreria portando la loro energia. C’era chi fermava persone per strada per spiegare l’iniziativa, chi creava pacchettini, chi incollava etichette, chi disegnava segnalibri da donare agli adulti che hanno arricchito la loro biblioteca scolastica».

Coinvolti anche i bimbi della materna statale “Rodari” che hanno allestito e presentato una mostra alla Cartoleria Magicland della zona Kennedy, frutto dei loro laboratori su “Il Carnevale degli animali. Una lettura con tutti i sensi”.