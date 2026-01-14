Formazione logistica 4.0: al polo Volta nasce Q4log

Si chiama Q4log ed è un nuovo percorso di studi nato all'interno del Polo superiore della Valtidone. Il nuovo percorso quadriennale logistica 4.0 è pensato con la formula 4+1, che vuol dire diploma di maturità quadriennale, con conseguente possibilità di accesso ai percorsi universitari o agli Istituti tecnici superiori (Its Academy) oppure ancora al mondo del lavoro, avendo però già in mano un’alta specializzazione sul campo. L’area di interesse è la logistica, e più ancora la logistica sostenibile.

Il denominatore comune è l’indirizzo professionale dei servizi commerciali. Vuol dire che alla formazione giuridico economica e di gestione aziendale, all'interno dell'Istituto professionale (ex Casali) Maria Chiara Bertolotti, si affianca l’attenzione alla logistica sostenibile, con competenze in innovazione tecnologica e digitale avanzate. Il nuovo 4+1, a cui è già possibile iscriversi (fino al 14 febbraio), vede la collaborazione della Fondazione Its logistica sostenibile di Piacenza, dell’ente di formazione Enaip e di big della logistica presenti da anni nel polo di Castel San Giovanni (e non solo) come Amazon e Fiege logistics sotto il cappello di Confindustria.