Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Formazione logistica 4.0: al polo Volta nasce Q4log

L’area di interesse è la logistica, e più ancora la logistica sostenibile. Il denominatore comune è l’indirizzo professionale dei servizi commerciali

Mariangela Milani
|3 ore fa
Formazione logistica 4.0: al polo Volta nasce Q4log
1 MIN DI LETTURA
Si chiama Q4log ed è un nuovo percorso di studi nato all'interno del Polo superiore della Valtidone. Il  nuovo percorso quadriennale logistica 4.0 è pensato con la formula 4+1, che vuol dire diploma di maturità quadriennale, con conseguente possibilità di accesso ai percorsi universitari o agli Istituti tecnici superiori (Its Academy) oppure ancora al mondo del lavoro, avendo però già in mano un’alta specializzazione sul campo. L’area di interesse è la logistica, e più ancora la logistica sostenibile.
Il denominatore comune è l’indirizzo professionale dei servizi commerciali. Vuol dire che alla formazione giuridico economica e di gestione aziendale, all'interno dell'Istituto professionale (ex Casali) Maria Chiara Bertolotti, si affianca l’attenzione alla logistica sostenibile, con competenze in innovazione tecnologica e digitale avanzate.  Il nuovo 4+1, a cui è già possibile iscriversi (fino al 14 febbraio), vede  la collaborazione della Fondazione Its logistica sostenibile di Piacenza, dell’ente di formazione Enaip e di big della logistica presenti da anni nel polo di Castel San Giovanni (e non solo) come Amazon e Fiege logistics sotto il cappello di Confindustria.

Gli articoli più letti della settimana