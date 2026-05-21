«Frasi umilianti agli alunni» viene accusata una maestra

Frasi offensive e denigratorie nei confronti degli alunni. È questa l’accusa mossa a una maestra, che nell’anno scolastico 2023/24 insegnava nelle scuole elementari di Podenzano. La docente è accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini e bambine di una classe dell’istituto. Nei giorni scorsi in tribunale si è aperta l’udienza preliminare. L’imputata attualmente insegna in un’altra scuola piacentina. Due le famiglie che si sono costitute parti civili nel processo.

Nel capo d’imputazione si fa riferimento a tre alunni ai quali la maestra si sarebbe rivolta con insulti e parole pesanti, mentre nella richiesta di rinvio a giudizio ne vengono indicati ventitré come persone offese.