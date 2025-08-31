Giornata di trekking in Liguria prima di tornare sui banchi

Prima di iniziare le scuole, c’è ancora tempo per un’ultima avventura lontano da casa: per i ragazzi di Gragnano, Calendasco e Sarmato torna il “Trekking panoramico”, la camminata mozzafiato rivolta a tutti coloro che abbiano frequentato almeno la prima media. L’appuntamento sarà sabato 9 settembre e la meta scelta quest’anno è la Liguria: i ragazzi percorreranno a piedi, scortati da una guida, il sentiero che collega le località di Riva Trigoso e Moneglia, nel Genovese. In nove chilometri, i ragazzi alterneranno camminate nei boschi a magnifici scorci sul mar Ligure: una bella tradizione introdotta dopo la pandemia che coinvolge in primis i giovani del paese che già partecipano alle attività della cooperativa L’Arco, ma che viene estesa a tutti i ragazzi dei tre paesi. I posti sono però limitati e conviene iscriversi da subito con modalità diverse a seconda dei Comuni di residenza, scaricando i moduli da compilare sui rispettivi siti internet istituzionali.