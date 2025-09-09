Il liceo Volta al Festival dell'Innovazione scolastica

Una delegazione del Polo superiore Volta, guidata dalla preside Simona Favari, ha presentato al Festival dell'Innovazione Scolastica, tenutosi a Valdobbiadene, la sezione Rondine del liceo di Castelsangiovanni. Al Festival sono state invitate oltre 70 scuole selezionate in tutta Italia come esempi di didattica innovativa.

«La sezione Rondine avviata al liceo Volta – dicono gli insegnanti che hanno preso parte alla trasferta - non è un semplice indirizzo scolastico, ma un vero e proprio percorso formativo basato sul metodo Rondine, ideato da Franco Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace». «L’approccio del metodo adottato anche nel nostro liceo – dice la preside - parte dall'assunto che i ragazzi, attraverso la gestione delle proprie diversità e dei propri contrasti in un contesto protetto e guidato, possano imparare a gestire in modo costruttivo anche le complessità e le criticità che caratterizzano la società contemporanea».