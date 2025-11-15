Il premio Valdini a Kanwar Bharti, dal Volta a Economia

Si chiama Kanwar Bharti la destinataria del premio di studio intitolato al professor Gian Maurizio Valdini. Diplomatasi la scorsa estate con ottimi voti all'Istituto professionale per i servizi commerciali del Polo superiore Volta della Valtidone, Kanwar oggi mantiene gli studi in economia a Parma lavorando. Durante i cinque anni trascorsi nel Polo Volta, come ha testimoniato il suo ex professore Domenico Bitonti, Kanwar ha dimostrato impegno, ma anche attenzione ai compagni e rispetto per la scuola e i professori. A consegnarle il premio, in aula magna a Castelsangiovanni, è stata la vedova del professor Valdini, Emanuela Ghizzoni a sua volta ex insegnante, con la preside Simona Favari.