In aula in 8.700, scatta oggi la rivoluzione dei Comprensivi

Per le 33 istituzioni scolastiche della provincia di Piacenza oggi è il giorno della ripartenza. In città gli amministratori comunali, porteranno simbolicamente il saluto della comunità a studenti e insegnanti presso le sedi degli 8 istituti comprensivi, vera novità all’avvio, con oltre 8mila studenti coinvolti. Alle 8, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessore alle Politiche Educative Mario Dadati faranno visita, insieme all’assessore regionale alla Tutela della Salute Massimo Fabi, alla nuova scuola media nella ex Manifattura Tabacchi, per poi spostarsi alla scuola dell’infanzia e alla primaria nel plesso della Taverna, accompagnati dalla dirigente dell’Ic 7 Graziana Zanelletti.

E in queste ore si sono rincorsi i saluti della comunità.