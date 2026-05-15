Liceali finlandesi ospiti a Castel San Giovanni, grazie a Erasmus

Castel San Giovanni e la città finlandese di Vaasa, grazie agli scambi previsti all’interno di un Erasmus, hanno potuto dialogare attraverso i loro giovani studenti. I liceali del Volta, e i compagni di Vaasa, sono stati gli ideali ambasciatori, ognuno per la propria terra, all’interno di un progetto che ha consentito di approfondire l’appartenenza ad una sola grande famiglia: l’Unione Europea e dei suoi valori.

Lo scambio si è concluso in sella alle biciclette, pedalando nelle campagne attorno a Castel San Giovanni, lungo il fiume Po, alla scoperta delle peculiarità paesaggistiche che il Grande fiume nasconde. Il cuore dello scambio si è svolto quando i liceali finlandesi sono arrivati a Castel San Giovanni, ospiti dei coetanei del Volta. «Oltre alle attività di approfondimento svolte a scuola – dicono gli insegnanti -, il programma è stato arricchito da visite come quella a Milano e al nuovo quartiere, City Life».

Il coronamento della settimana di scambio a è stata organizzata una biciclettata lungo il fiume Po.