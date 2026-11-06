L'inglese entra nel quotidiano: a I Vaccari nasce "Giraffe Verdi"

Taglio del nastro ufficiale a I Vaccari per la scuola dell’infanzia bilingue "Giraffe Verdi". Il servizio, avviato a settembre per 20 bambini (3-6 anni), nasce dall'alleanza strategica tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo, sostenute da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune e Università Cattolica.

Qui l’inglese non s’impara con lezioni frontali, ma si vive: grazie alla collaborazione con Bee English, il personale parla la lingua quotidianamente, dall'accoglienza al gioco. «Non diamo risposte preconfezionate, accompagniamo i bambini a interrogare il mondo», spiega la coordinatrice pedagogica Maria Giovanna Capelli. L'approccio, ispirato al metodo Reggio Children, si completa con l'outdoor education nel parco della struttura, vissuto in tutte le stagioni.

Il progetto dà vita a un polo integrato dai 3 agli 11 anni in continuità con la scuola primaria paritaria. «È stato naturale unire le competenze: noi mettevamo gli spazi, Eureka il know-how sullo 0-6», racconta Maria Scagnelli, presidente di Casa del Fanciullo.Una svolta per il terzo settore locale, sottolineata dal presidente di Eureka, Emiliano Sampaolo: «È la concretizzazione di una sinergia fortissima per realizzare un progetto pedagogico unico, che fonde natura e bilinguismo».

Un’iniziativa promossa anche dall'assessora alle Politiche per l’infanzia, Nicoletta Corvi: «Un esempio virtuoso di lavoro di squadra. Acquisire la sonorità dell'inglese fin da piccoli stimola uno sviluppo cognitivo profondo in una società sempre più cosmopolita».