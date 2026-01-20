Liberta - Site logo
“Lo Specchio di Piacenza”, incontro con il provveditore Andrea Grossi

Parlerà della sua esperienza personale, delle motivazioni che l’hanno portato a dedicarsi all’educazione

Redazione Online
|21 minuti fa
“Lo Specchio di Piacenza”, incontro con il provveditore Andrea Grossi
1 MIN DI LETTURA
Stasera alle 20.30 su Telelibertà, torna l’appuntamento con “Lo Specchio di Piacenza”, il talk che racconta la nostra città e il suo territorio attraverso le storie e le idee di protagonisti della vita civile, culturale e istituzionale. Condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, il programma offre ogni settimana uno sguardo personale e diretto su temi che riguardano tutti noi, con ospiti che si raccontano anche attraverso fotografie e aneddoti della propria vita.  
Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Andrea Grossi, Provveditore per le scuole di Parma e Piacenza: una figura chiave nel mondo dell’istruzione, con un percorso che l’ha visto dirigere istituti e affrontare quotidianamente sfide complesse legate alla scuola e alla comunità educativa locale. Grossi parlerà della sua esperienza personale, delle motivazioni che l’hanno portato a dedicarsi all’educazione, e delle concrete difficoltà che studenti, famiglie e docenti stanno affrontando oggi sul territorio piacentino e provinciale. 
Nel corso della puntata, accenniamo anche ai cambiamenti in atto nel sistema scolastico nazionale e locale, con riflessioni sulla continuità didattica, riforme degli istituti comprensivi, rapporti tra scuola e famiglie, e le risposte che la scuola di oggi può offrire alle reali esigenze di chi vive ogni giorno l’esperienza educativa. 
Se non riesci a seguirci in diretta, tutte le puntate di “Lo Specchio di Piacenza” sono disponibili on demand sul sito di Telelibertà e Libertà, consultabili liberamente quando vuoi per rivedere la conversazione con Andrea Grossi e gli altri ospiti della stagione. 

