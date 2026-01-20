“Lo Specchio di Piacenza”, incontro con il provveditore Andrea Grossi

Stasera alle 20.30 su Telelibertà, torna l’appuntamento con “Lo Specchio di Piacenza”, il talk che racconta la nostra città e il suo territorio attraverso le storie e le idee di protagonisti della vita civile, culturale e istituzionale. Condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, il programma offre ogni settimana uno sguardo personale e diretto su temi che riguardano tutti noi, con ospiti che si raccontano anche attraverso fotografie e aneddoti della propria vita.

Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Andrea Grossi, Provveditore per le scuole di Parma e Piacenza: una figura chiave nel mondo dell’istruzione, con un percorso che l’ha visto dirigere istituti e affrontare quotidianamente sfide complesse legate alla scuola e alla comunità educativa locale. Grossi parlerà della sua esperienza personale, delle motivazioni che l’hanno portato a dedicarsi all’educazione, e delle concrete difficoltà che studenti, famiglie e docenti stanno affrontando oggi sul territorio piacentino e provinciale.

Nel corso della puntata, accenniamo anche ai cambiamenti in atto nel sistema scolastico nazionale e locale, con riflessioni sulla continuità didattica, riforme degli istituti comprensivi, rapporti tra scuola e famiglie, e le risposte che la scuola di oggi può offrire alle reali esigenze di chi vive ogni giorno l’esperienza educativa.