Maturità al via con la prima prova per i 2.299 studenti piacentini

Esami di maturità al via con la prova di italiano alle 8.30 di oggi, giovedì 18 giugno, per 2.299 gli studenti piacentini. Sette le tracce tra le quali scegliere quella più idonea al proprio profilo, da completare in sei ore. Il voto massimo per questa prima prova è di 20 punti. Le tracce, comuni a tutti gli indirizzi di studio, sono divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.

Secondo le prime indiscrezioni fornite dall'Ansa, si va dall'analisi del testo «Passerò per Piazza di Spagna» di Cesare Pavese, ai temi di attualità (una riflessione sul concetto di «incanto», partendo dall'articolo Funziona a meraviglia; oppure un testo di Mario Calabresi tratto da «Alzarsi all'alba»), passando per i testi argomentativi: Assemblea Costituente e Saragat, un testo tratto da «Te lo dico con parole tue» di Pietro Bianucci, il saggio di Frank Furedi, «I confini contano».

LA MATURITA' AL LICEO GIOIA

fotoservizio di Mauro Del Papa

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LA MATURITA' A CASTEL SAN GIOVANNI

fotoservizio di Mariangela Milani