«Nomine supplenti in corso e cattedre ancora scoperte»
Critici Flc Cgil e Cisl Scuola sull’avvio del nuovo anno scolastico: troppi precari
Simona Segalini
|2 ore fa
Prima campanella al liceo Respighi di Piacenza - © Mauro Del Papa
Per qualcuno la prima campanella 2026 - coi suoi quasi 35mila studenti piacentini dentro le aule - resta stonata. Parla di un «avvio al fotofinish, segnato dalla riorganizzazione della mappa scolastica cittadina, cantieri ancora aperti e le storiche piaghe del precariato e degli stipendi insufficienti» il segretario generale della Flc Cgil di Piacenza Giovanni Zavattoni . Al centro dell’analisi del sindacato c’è il passaggio dalla vecchia architettura delle ex 9 istituzioni scolastiche agli 8 Istituti Comprensivi.
Sulla protesta dei genitori dei quartieri orientali della città (San Lazzaro, Mucinasso) per la modifica degli stradari, che ha spostato la media di riferimento dall’Anna Frank al plesso dei Pontieri (dal 2027), in pieno centro storico.
Sul fronte del personale, la ricetta della Flc Cgil smentisce le narrazioni trionfalistiche del Ministero dell’Istruzione.