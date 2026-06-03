Per duemila studenti arriva la nuova "maturità"

Sarà di nuovo la “maturità”. Il rinnovato esame di Stato, al debutto il 18 giugno con il primo scritto (italiano), mutua dal passato la parola “maturità”, fino a ieri utilizzata soltanto da nostalgici boomer. Ma le novità che attendono i circa 2mila studenti della provincia di Piacenza (la metà circa liceali, l’altra metà spartita tra tecnici e professionali), anticipate dai presidi piacentini, non si fermano al nome.

Già da tempo il mondo della scuola sta lavorando alla formazione dei nuovi commissari. Che, diversamente dal passato, saranno 4 ( e non 5) più il presidente. Snellite anche le materie dell’orale, la prova che più di tutte risentirà del vento di cambiamento voluto dal ministro Valditara per questa edizione 2026.