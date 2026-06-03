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Per duemila studenti arriva la nuova "maturità"

L'esame di Stato al debutto il 18 giugno con il primo scritto (italiano). Le novità che attendono i circa 2mila studenti della provincia di Piacenza non si fermano al nome che ritorna dal passato

Simona Segalini
Simona Segalini
|1 ora fa
Un esame di maturità del passato
Un esame di maturità del passato
1 MIN DI LETTURA
Sarà di nuovo la “maturità”. Il rinnovato esame di Stato, al debutto il 18 giugno con il primo scritto (italiano), mutua dal passato la parola “maturità”, fino a ieri utilizzata soltanto da nostalgici boomer. Ma le novità che attendono i circa 2mila studenti della provincia di Piacenza (la metà circa liceali, l’altra metà spartita tra tecnici e professionali), anticipate dai presidi piacentini, non si fermano al nome.
Già da tempo il mondo della scuola sta lavorando alla formazione dei nuovi commissari. Che, diversamente dal passato, saranno 4 ( e non 5) più il presidente. Snellite anche le materie dell’orale, la prova che più di tutte risentirà del vento di cambiamento voluto dal ministro Valditara per questa edizione 2026.
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