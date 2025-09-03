Wednesday, September 3

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Wednesday, September 3

Seguici

Prima campanella, la carica dei 1.260 al Polo Volta

Il 17% circa del totale della popolazione scolastica è figlia di genitori stranieri

Mariangela Milani
|3 ore fa
Un'aula "distaccata" del Polo Volta
Un'aula "distaccata" del Polo Volta
1 MIN DI LETTURA
Saranno 1.261 gli studenti e le studentesse che il suono della prima campanella richiamerà sui banchi di scuola del Polo superiore Volta della Valtidone, suddiviso tra istituti tecnici di Borgonovo, licei e istituto professionale ex Casali di Castelsangiovanni. A Castello saranno quasi mille, 974 secondo i dati aggiornati ad oggi, gli studenti tra liceali e iscritti all’Istituto professionale, a cui si aggiungeranno 287 studenti degli istituti tecnici di Borgonovo. Numeri, quelli del Polo Volta, in continuo aumento tanto che 4 classi prime frequenteranno in sede distaccata, al primo e secondo piano dell'oratorio parrocchiale. Le aule, attrezzate con banchi e dispositivi informatici, sono già pronte ad accogliere i circa 80 tra studenti e studentesse "distaccati". 
Il 17% circa del totale della popolazione scolastica che frequenta il Polo Volta è figlia di genitori stranieri.
L'oratorio sede distaccata del liceo
L'oratorio sede distaccata del liceo

Gli articoli più letti della settimana