Prima campanella, la carica dei 1.260 al Polo Volta

Saranno 1.261 gli studenti e le studentesse che il suono della prima campanella richiamerà sui banchi di scuola del Polo superiore Volta della Valtidone, suddiviso tra istituti tecnici di Borgonovo, licei e istituto professionale ex Casali di Castelsangiovanni. A Castello saranno quasi mille, 974 secondo i dati aggiornati ad oggi, gli studenti tra liceali e iscritti all’Istituto professionale, a cui si aggiungeranno 287 studenti degli istituti tecnici di Borgonovo. Numeri, quelli del Polo Volta, in continuo aumento tanto che 4 classi prime frequenteranno in sede distaccata, al primo e secondo piano dell'oratorio parrocchiale. Le aule, attrezzate con banchi e dispositivi informatici, sono già pronte ad accogliere i circa 80 tra studenti e studentesse "distaccati".

Il 17% circa del totale della popolazione scolastica che frequenta il Polo Volta è figlia di genitori stranieri.