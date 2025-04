Rugby, premiati i ragazzi che sarebbero piaciuti a Dado

«Siete la bella gioventù». Con queste parole Arianna Dadati ha reso omaggio ai vincitori della borsa di studio sportiva “Melchiorre Dadati”, istituito dalla famiglia Dadati con il contributo di Banca Generali.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nella sede dell'Old Rugby Piacenza, esattamente come vuole la tradizione: le borse di studio sono state volute per premiare uno studente delle scuole superiori di Piacenza e uno della scuole medie particolarmente meritevoli sia per il profitto scolastico sia per l'impegno mostrato in ambito sportivo, in questo caso nel rugby, più eventuali crediti extra-scolastici.

Dopo la presentazione delle domande da parte delle società locali e la valutazione della giuria avvenute nei mesi scorsi, i figli dell’indimenticato “Dado” Arianna e Mario, insieme al presidente dell’Old Rugby Vittorio Schiavi, del delegato provinciale Coni Robert Gionelli e di Giancarlo Gerosa di Banca Generali hanno finalmente svelato la classifica ufficiale.

Ad aggiudicarsi la borsa di studio di 600 euro rivolta agli studenti delle scuole superiori è stato Lorenzo Franzoso dei Rugby Lyons, che ha preceduto i compagni di club Sebastiano Bolzoni, Leonardo Beghi, Federico Tosciri e Tommaso Pagliafora, Matteo Zibra del Piacenza Rugby e infine gli altri due Lyons Martin Davoli e Darko Seminari.

È di 400 euro invece la borsa di studio rivolta agli alunni delle scuole medie, consegnata a Pietro Rigolli del Piacenza Rugby arrivato davanti al compagno di club Samuele Repetti, a Giacomo Bandini dei Rugby Lyons, a Nicolò Pastorini dell'Elephant Rugby Gossolengo e a Samuele Torrisi dei Rugby Lyons.