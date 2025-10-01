Sani stili di vita, alla media Carducci il contest “Benvenuti sportivamente in prima”

“Scorri la vita correndo”. Con questo slogan la scuola media Carducci di Piacenza si è aggiudicata il contest della terza edizione di “Benvenuti sportivamente in prima”, l’iniziativa triennale avviata nel 2022 dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per promuovere sani stili di vita e attività sportiva negli istituti di ogni ordine e grado del territorio. Gli studenti della 1ª A hanno colto nel segno sottolineando il valore sociale, culturale e educativo dello sport, inteso come gioco, divertimento, passione e agonismo, ma anche amicizia, fratellanza, inclusione e integrazione.

L’incontro di premiazione a Palazzo Rota Pisaroni ha visto gli organizzatori consegnare loro in premio un gadget ecologico: una borraccia in acciaio riciclato, per limitare l’utilizzo di bottiglie di plastica; sopra è presente il logo di “Benvenuti sportivamente in prima” realizzato due anni fa dalla 1ª E del Liceo artistico Cassinari, vincitore del contest a tema lanciato nella prima edizione della manifestazione. Nel corso della premiazione è stato annunciato anche un nuovo contest per le scuole, nell’ambito di un progetto che sarà annunciato le prossime settimane e che dovrebbe partire con l’inizio del secondo quadrimestre.