Scegliere il futuro, Summer Camp 2026 al via

E’ ai blocchi di partenza “Piacenza Summer Camp 2026 – Escape room: fai la tua scelta consapevol_mente!”, progetto innovativo pensato per supportare gli studenti piacentini delle scuole secondarie di secondo grado nell’individuazione del loro percorso futuro. Spesso infatti alla vigilia del diploma molti studenti si trovano disorientati di fronte alla scelta tra università, percorsi professionalizzanti e ingresso diretto nel mondo del lavoro.

Proprio per rispondere a tale incertezza è nato Piacenza Summer Camp 2026 – finanziato dalla Regione Emilia-Romagna - che si avvale di una metodologia coinvolgente e altamente formativa: l’Escape Room educativa, strumento capace di far emergere in modo naturale competenze trasversali, attitudini personali e interessi autentici. Non si tratta semplicemente di un’attività ludica. Le sfide proposte simulano scenari realistici – missioni spaziali, indagini aziendali, situazioni di crisi – che stimolano i partecipanti a riflettere sui propri punti di forza, sui valori personali e sui propri stili di apprendimento.

In questo contesto, abilità come il problem solving, la comunicazione efficace e la gestione dello stress emergono spontaneamente, offrendo agli studenti una vera e propria bussola per orientarsi nelle scelte future. La qualità e la credibilità del progetto sono garantite da una solida rete di partner istituzionali e formativi: la Scuola di formazione Tutor, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Politecnico di Milano, il Comune di Piacenza, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Provincia di Piacenza ed Enaip.

Questa sinergia consente di offrire agli studenti una visione completa delle opportunità presenti sul territorio: dai corsi universitari, ai percorsi Its Academy e Afam fino alle testimonianze dirette di imprenditori e professionisti locali. Il percorso formativo, gratuito, si articola in 40 ore complessive – dal 18 giugno al 3 luglio - ed è rivolto agli studenti delle classi di 3^ e 4^ superiore. Le prime venti ore sono dedicate alle sessioni di Escape Room, seguite da debriefing guidati che aiutano i ragazzi a leggere le dinamiche di gruppo e a riconoscere i ruoli ricoperti (leader, analista, facilitatore, creativo). Questa fase di scoperta di sé costituisce il ponte verso l’esplorazione del mondo accademico, con quattro ore di attività presso ciascun ateneo partner, per vivere un contatto diretto con laboratori, docenti e tutor.