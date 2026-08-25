Scuola all’ex Manifattura, Dadati: «Nessun rinvio alla partenza»
E oggi il Comune compirà un nuovo sopralluogo nell’area. Il provveditore Grossi: finora non ci sono stati riferiti slittamenti
Simona Segalini
|3 ore fa
Un’immagine recente della nuova scuola media
Non ha neppure ancora un nome ufficiale la nuova scuola all’ex Manifattura Tabacchi che rientrerà dal primo settembre nell’Istituto comprensivo 7, ma ha già innescato molte discussioni. I dubbi maggiori arrivano dalle famiglie, preoccupate circa lo stato dei lavori di ultimazione del cantiere. Nei giorni scorsi l’assessore comunale Matteo Bongiorni era intervenuto a ribadire il rispetto del cronoprogramma di realizzazione di un’opera del valore di 10 milioni di euro (la quota maggiore arriva dal Pnrr).
Oggi, Comune e addetti ai lavori compiranno un nuovo sopralluogo sull’area di quasi 7mila metri quadrati tra via Montebello e via Raffalda. Ma l’assessore alla scuola Mario Dadati tradisce cauta serenità: «Al momento non sono emersi elementi che mettano in discussione l’avvio dell’anno scolastico nella nuova sede dell’ex Manifattura Tabacchi - dice -. Siamo nella fase conclusiva di un intervento importante e complesso e, mentre vengono completate le ultime attività necessarie all’allestimento e alla consegna degli spazi, potranno rimanere alcune lavorazioni esterne che non incidono sulla funzionalità della scuola e sul regolare svolgimento delle lezioni. È il quadro già illustrato nei giorni scorsi dall’assessore Bongiorni e che, allo stato attuale, resta confermato».
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