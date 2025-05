Scuola Attiva Kids, gli studenti di Pianello alle festa di Bologna

Gli scolari di Pianello protagonisti di Scuola Attiva Kids per l’Emilia Romagna inclusiva. Gli scolari della 2A della scuola elementare Piera Baiardi di Pianello hanno vinto la selezione provinciale dell'edizione 2025 del concorso a cui hanno partecipato scuole di tutta la regione. Hanno così guadagnato la possibilità di partecipare alla grande festa, tenutasi a Bologna, a fianco di leggende dello sport, come Andrea Lucchetta.

Insieme all'insegnante Stefania Nicolia e alla tutor Ester Negruzzi gli scolari pianellesi hanno prodotto un elaborato sui colori del “l’arcobaleno in tavola”, tema al centro dell’iniziativa che mirava a promuovere tra i giovanissimi la corretta alimentazione basata sul consumo di frutta e verdura. Alla festa hanno partecipato centinaia di giovanissimi in attivo da tutta la regione, vincitori dell’edizione 2025 di Scuola Attiva Kids per l’Emilia Romagna inclusiva. Un progetto realizzato con fondi europei e promosso dalla Regione, Sport e Salute, Ufficio Scolastico Regionale e varie Federazioni Sportive.