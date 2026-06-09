Scuola, scoperti 417 posti. Flc Cgil: basta precarizzare

n Emilia Romagna 3.382 posti a scuola restano ancora scoperti. A Piacenza manca la copertura per 417 posti (di cui 138 di sostegno), tra le province più carenti. Critia la Flc Cgil regionale: «Così si continua a precarizzare la scuola», accusa la segreteria. La Flc Cgil Emilia Romagna ha elaborato i dati sui posti liberi del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027 dopo le operazioni di mobilità. Il quadro che emerge confermerebbe una criticità strutturale: nella nostra regione restano disponibili 3.382 posti, di cui 2.652 su posto comune/normale e 730 sul sostegno. «Non si tratta di un dato affatto rassicurante - affermano dalla Flc regionale - sono cattedre e posti che, se non coperti stabilmente, si trasformeranno ancora una volta in supplenze, con il conseguente effetto di discontinuità didattica, frammentazione del lavoro e peggioramento della qualità della scuola».

Il dato regionale è così distribuito per ordine di scuola: 222 posti nella scuola dell’infanzia, 1.227 nella primaria, 538 alle medie e 1.395 alle superiori. Il riparto provinciale conferma una situazione diffusa in tutta l’Emilia Romagna.