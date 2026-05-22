Scuole aperte il 31 agosto: il Comune accelera, i dirigenti meno

Sono oltre 4mila i bambini delle scuole elementari nella città di Piacenza potenzialmente coinvolti dall’annuncio della Regione: 3 milioni di euro per far aprire le scuole il 31 agosto, con attività extrascolastiche fino alla vigilia della prima campanella. Obiettivo, venire incontro alle famiglie nel compito di cura (e non solo). Una partenza a motore già caldissimo, visto che a settembre a Piacenza verranno avviati gli Istituti comprensivi.

Palazzo Mercanti, con l’assessore Mario Dadati, ha aperto i confronti. Giudica «ottima» la proposta giunta da Bologna», e annuncia che, a ridosso della notizia appena ricevuta, «stiamo lavorando per verifiche con tutti i soggetti, ovvero dirigenti, Regione, uffici comunali e tutti gli altri.

«Tutte le iniziative che vanno incontro alle famiglie - fa sapere la dirigente, Simona Favari - con attività ricreative e di recupero sono ben accette. Ma, a fronte di quanto propone la Regione, e visto che si parla di spazi, va detto che le nostre scuole al primo settembre vedono già attività interne di progettazione e Collegi docenti. Senza scordare la pressione che avremo sulle segreterie e non solo quelle con l’avvio dei Comprensivi».