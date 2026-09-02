Storie di alternanza e competenza, 30mila euro per premiare gli studenti

È incentrata su intelligenza artificiale, sostenibilità, inclusione, turismo, cultura e imprenditorialità l’edizione 2026 (la nona) del Premio «Storie di Alternanza e Competenze», l'iniziativa delle Camere di commercio per valorizzare le migliori esperienze di formazione scuola-lavoro, tirocinio curriculare, apprendistato e project work realizzate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli ITS Academy.

Nella precedente edizione furono gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore «G. Marconi» di Piacenza ad aggiudicarsi il terzo posto, con un progetto incentrato sui paesaggi fluviali che stanno tra Piacenza e Monticelli d’Ongina, arricchendo di tante opportunità per i visitatori il progetto, già lanciato nel 2021, denominato «Pa(e)(s)saggio di testimone», iniziale laboratorio di lettura, in bicicletta, di questi ambienti dal singolare fascino.

Per l'edizione 2026 la Camera di commercio dell'Emilia mette a disposizione 30 mila euro di premi destinati agli studenti delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia che si distingueranno per la qualità e l'originalità dei percorsi realizzati.

«In primo luogo - sottolinea il Vicepresidente Vicario della Camera di commercio dell’Emilia, Filippo Cella - intendiamo premiare il merito di studenti e istituti scolastici che si cimentano in progetti molto legati al territorio e portatori di visioni e innovazioni che si legano agli interessi delle comunità locali».

«Contemporaneamente - prosegue Cella - intendiamo stimolare, anche con questa iniziativa, la collaborazione tra sistema scolastico e mondo dell’impresa, grazie ad esperienze che vedono i ragazzi protagonisti all’interno delle aziende e, conseguentemente, già portatori di competenze e nella condizione di acquisire conoscenze fondamentali per orientare al meglio il loro percorso formativo».

I progetti candidati al Premio «Storie di Alternanza e Competenze» - come si è detto - potranno riguardare temi di grande attualità e rilevanza per il sistema economico e sociale, tra cui la transizione digitale e l'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale, l'inclusione sociale, le competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, il turismo e la cultura, l'agroalimentare, la meccatronica, il sistema moda, l'educazione finanziaria e l'imprenditorialità.

Al Premio - rivolto a Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Licei e ITS Academy - possono partecipare sia gruppi che singoli studenti, regolarmente iscritti agli istituti richiamati, che abbiano svolto un percorso di alternanza, tirocinio, apprendistato o un project work nell'ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del sistema camerale.

La candidatura prevede la realizzazione di un video-racconto, della durata massima di cinque minuti, capace di descrivere l'esperienza svolta, gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate, le competenze acquisite e il contributo di tutor scolastici e aziendali.

Il Premio si sviluppa su due livelli: una selezione locale, gestita dalla Camera di commercio dell'Emilia, e una successiva fase nazionale coordinata da Unioncamere, alla quale accederanno i migliori progetti selezionati sul territorio. Oltre ai 30 mila euro messi in palio dalla Camera di commercio, sono previsti premi nazionali per un valore complessivo di 26 mila euro.