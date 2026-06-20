Studenti alla maturità, prova di matematica con vista sulla Grecia

Sulle scalinate della succursale del liceo Respighi di via Nasolini, Filippo Gagliardi esulta lasciandosi andare a un «Siiiii» liberatorio. Ha appena scoperto che il risultato di uno dei problemi della seconda prova scritta, quella di matematica, coincide con quello dell’amico, certo di averlo fatto correttamente. «Aspettiamo i risultati per dirlo, ma secondo me questa seconda prova poteva andare peggio - ci racconta mentre viene raggiunto da altri compagni - era comunque una prova molto difficile, sulla falsa riga dell’ultima simulazione, ma comunque differente».

Quel che è fatto e fatto, intanto c’è il sollievo di essersi lasciati alle spalle le due prove scritte. Piani per l’estate? «Niente di definito, voglio lavorare e andare via con gli amici». Con i compagni andrà a Corfù, in Grecia. E durante le vacanze continuerà a lavorare, facendo il barista alla sera e il bagnino di giorno, per mettere da parte qualche soldino. «A settembre mi iscriverò a Pavia, farò Lingue e Culture Moderne».

L’amico Marco Maserati è fiducioso: «È andata meglio del previsto, pensavo di riuscire a rispondere a meno domande, invece ho fatto tutti e quattro i quesiti per cui deve essere andata bene» dice. Per il suo futuro ha le idee chiare: «Spero di iscrivermi a Medicina, voglio seguire le orme di mio padre».