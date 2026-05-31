Un pool di aziende restaura i torni didattici del Marconi

È nel segno della solidarietà e della cultura tecnica che ISII Group e le aziende del territorio hanno donato trentamila euro all’istituto Marconi per il restauro dei torni didattici. L’associazione degli ex studenti del Marconi ha infatti risposto prontamente all’appello del dirigente scolastico Alberto Mariani, raccogliendo i fondi necessari grazie alla sinergia con Confindustria e Forpin.

Mariani aveva evidenziato la stringente necessità di revisionare alcune macchine utensili fondamentali all’interno del laboratorio di Tecnologia Meccanica, appello accolto con entusiasmo da ISII Group, la realtà che riunisce gli ex alunni della scuola. Il sodalizio, guidato dal presidente Gianluca Andrina, si è attivato immediatamente mobilitando la propria rete di contatti per raggiungere l’importante traguardo economico e logistico. Alla presentazione dei locali rinnovati sono intervenuti, oltre a Mariani e Andrina, anche il presidente della sezione Industria Meccanica di Confindustria Piacenza Marco Belloni, la presidente di Forpin Cristina Repetti e i rappresentanti delle imprese piacentine che hanno contribuito alla raccolta fondi. Grazie alla collaborazione strategica di tutti i soci, delle aziende sponsor del territorio piacentino aderenti a Confindustria e a Forpin, l’associazione ha raggiunto l’obiettivo prefissato di 30mila euro, cifra che ha coperto interamente i costi della manutenzione straordinaria dei torni didattici dell’istituto.

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