Università Cattolica, Lucini preside di Scienze agrarie

Il professor Luigi Lucini, ordinario di Chimica Agraria, è stato eletto preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali per il quadriennio 2026/27 – 2029/30.

Il professor Lucini è l’ottavo preside nella storia della facoltà, dopo Francesco Vito (preside dal 1951 al 1955), Giuseppe Piana (1955-1981), Vittorio Cappa (1981-1988), Gianfranco Piva (1988-2009), Lorenzo Morelli (2009-2017), Marco Trevisan (2017-2024) e l’uscente Pier Sandro Cocconcelli (2024-2026).

Il professor Lucini proseguirà la sua presidenza sino al 31 ottobre 2030. All’elezione hanno partecipato, come stabilito dallo statuto dell’Ateneo del Sacro Cuore, i docenti di prima e seconda fascia della facoltà.

Direttore del Laboratorio di Metabolomica della facoltà dal 2014, Luigi Lucini è un'autorità riconosciuta a livello internazionale nel campo della chimica e della sicurezza alimentare.

La sua attività di ricerca si concentra sull'effetto dei fattori edafici e degli stress abiotici sulla biochimica e sul metabolismo secondario delle piante, con particolare attenzione ai meccanismi di resilienza e acclimatazione vegetale. Si occupa inoltre della modulazione dei componenti funzionali negli alimenti di origine vegetale, degli effetti dei processi di trasformazione alimentare e dell'impiego di biostimolanti per incrementare la sostenibilità della produzione agricola.