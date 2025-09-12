Seduto al bar con droga e soldi, preso dalla polizia

Nuovo colpo contro il mercato della droga da parte della questura di Piacenza. Nel pomeriggio di giovedì, le Volanti effettuavano una serie di verifiche in via Colombo, da tempo attenzionata per impedire la proliferazione della criminalità diffusa nella zona. Nei tavolini all’esterno di un locale, si procedeva al controllo di un cittadino marocchino quarantenne pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in traffici illeciti ed emerso anche in numerosi crimini riportati dalle cronache cittadine. Sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di 8 grammi di hashish divisi in dosi e di 720 euro in banconote di vario taglio, chiaro provento, secondo la questura, dell’attività di spaccio. Il soggetto veniva quindi accompagnato in questura e denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di soldi e della droga. Sono inoltre in corso accertamenti dell’Ufficio Immigrazione volti a valutare la sua posizione sul territorio nazionale, in quanto soggetto socialmente pericoloso. Analogamente, la Divisione Anticrimine sta valutando a suo carico l’applicazione di misure di prevenzione volte ad arginarne le condotte criminali e a prevenire ulteriori fenomeni .