Seicentomila euro a sei Comuni per gestire i rifiuti

Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, ha approvato le graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito del Fondo d’ambito per l’annualità 2025. Le risorse, destinate alle tre linee di intervento dedicate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, ai centri comunali del riuso e agli interventi per la montagna, ammontano complessivamente a oltre 4,2 milioni di euro e coinvolgono 114 interventi su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la provincia di Piacenza, sul bando relativo alla Linea Prevenzione sono state approvate quattro richieste di contributo, presentate dai Comuni di Alseno, Borgonovo, Lugagnano e Piacenza, per un importo complessivo di quasi 80mila euro. I progetti finanziati comprendono due interventi “abilitanti”, finalizzati alla prevenzione dei rifiuti da plastica monouso, e due progetti “standard”. Questi ultimi prevedono iniziative di riduzione e prevenzione dei rifiuti promosse direttamente dagli enti locali o in collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture dedicate come impianti per il lavaggio di contenitori riutilizzabili, biblioteche degli oggetti, repair café, centri per il riuso ed empori solidali.

Sempre in provincia di Piacenza, per il bando relativo alla Linea Montagna sono pervenute quattro domande di finanziamento finalizzate al miglioramento della gestione del servizio rifiuti nei territori montani. I progetti, per un valore complessivo superiore ai 540mila euro, sono stati presentati dai Comuni di Corte Brugnatella, con due interventi distinti, Coli e Lugagnano.