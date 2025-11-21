Senzatetto, in consegna le tende: «È la mia prima casa in Italia»

«È la mia prima casa in Italia». Una frase semplice, pronunciata quasi sottovoce, ma capace di fermare per un istante chi era presente alla consegna. L’ha detta un uomo straniero, uno dei primi due destinatari delle sheep dreams, i rifugi mobili per senzatetto che il Comune di Piacenza, insieme agli altri attori coinvolti (Anpas Croce Bianca, Croce Rossa, Caritas) ha iniziato a distribuire in questi giorni. Parole che hanno colpito profondamente gli operatori e la stessa assessora ai Servizi sociali Nicoletta Corvi, presente al momento della consegna, trasformando un gesto amministrativo in un episodio carico di umanità.

Le sheep dreams sono piccole strutture mobili, leggere ma resistenti, pensate per offrire un riparo immediato a chi vive per strada. Ce ne sono a disposizione 15, ma al momento ne sono state consegnate soltanto due: la distribuzione proseguirà gradualmente, seguendo criteri precisi stabiliti sulla base delle varie necessità. L’assegnazione avviene infatti dopo una valutazione delle situazioni più fragili, in modo da garantire la priorità a chi è in condizioni particolarmente critiche o non riesce, per vari motivi, ad accedere ai posti letto tradizionali.