Sequestrate 81 patenti: «Rinnovate senza visita oculistica»

Ottantuno patenti sequestrate in vista della confisca e della distruzione dei documenti. La procura della Repubblica è infatti convinta che siano state rinnovate ricorrendo ad atti falsi, cioè senza che venisse fatta la visita oculistica per verificare l’idoneità alla guida. Per questo gli automobilisti titolari dei documenti, in gran parte piacentini, sono stati denunciati per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale. Un’accusa che condividono con il medico oculista che avrebbe firmato le presunte false attestazioni e con un poliziotto in pensione che avrebbe raccolto la documentazione degli automobilisti per poi trasmetterla al dottore via Whatsapp. L’indagine è nata da un’inchiesta del 2021 sullo sfruttamento di camionisti romeni.