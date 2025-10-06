Settantenne aggredito e derubato a Caorso

Raffica di denuncie alcune sere fa da parte dei carabinieri durante controlli per automobilisti colti alla guida in stato di ebrezza, e sanzioni per ubriachezza e per il mancato rispetto alle disposizioni anti - Covid 19. Sanzioni per ubriachezza sono toccate a un diciottenne e a un diciannovenne che molestavano passanti a Bettola. I carabinieri di Fiorenzuola hanno fermato e denunciato per guida con patente revocata due automobilisti: uno di 34 anni e stato fermato ad Alseno, l'altro di 53 anni e stato fermato a Caorso. In viale Malta a Piacenza i carabinieri del radiomobile hanno invece fermato un cittadino ecuadoriano trentenne, che durante la notte stava percorrendo in contromano la strada. Il giovane e subito apparso ubriaco. E' stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, gli stata ritirata la patente ed e stato sanzionato perche in circolazione fuori dall'orario previsto dalle norme anti Covid. Una sorte analoga per un quarantottenne pavese che e sta