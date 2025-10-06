Settantenne aggredito e derubato a Caorso
Dopo averlo strattonato gli hanno preso il portafogli. Dentro c'erano denaro in contanti e la tessera bancomat, subito utilizzata per prelevare mille euro
Ermanno Mariani
|45 minuti fa
Venerdì sera un pensionato piacentino di 70 anni è stato aggredito nel parcheggio della Coop di Caorso da due uomini di origine nordafricana. I malviventi lo hanno spinto e strattonato, riuscendo a rubargli il portafoglio che conteneva pochi contanti e la tessera bancomat. Con quest’ultima i due sono poi riusciti a prelevare illegalmente 1.000 euro, sfruttando il massimale giornaliero consentito. L’anziano, sotto shock ma non gravemente ferito, è riuscito in seguito a bloccare la carta, evitando ulteriori danni economici. Dopo l’accaduto, la vittima ha sporto denuncia ai carabinieri di Caorso, che hanno immediatamente avviato le indagini. Il reato che si configura è di rapina impropria. Si stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili per risalire ai responsabili.
