Settantenne resta ferita a un braccio mentre butta i rifiuti nell’area ecologica di via XXIV Maggio

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi all’area ecologica comunale “Piacenza Nord Ovest” di via XXIV Maggio, a Piacenza, dove una donna di circa 70 anni è rimasta ferita durante le operazioni di conferimento dei rifiuti.

L’episodio si è verificato attorno alle 11.30. Secondo le prime informazioni, la donna avrebbe riportato una lesione un braccio mentre stava gettando alcuni materiali all’interno dell’impianto.

Sul posto sono intervenuti con un'ambulanza i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ferita. Le sue condizioni sono state classificate di media gravità, ma non risultano preoccupanti.

La donna è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.