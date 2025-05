Settimana Celiachia, menu senza glutine alla Caduti sul Lavoro

Menu speciale al refettorio della primaria Caduti sul Lavoro, oggi, per l'assessore alle Politiche Educative Mario Dadati, che insieme alla vice presidente dell'associazione AIC Emilia Romagna, Maria Pia Rivetti, ha condiviso il pranzo con alunni e insegnanti, alla presenza della referente per il controllo qualità delle mense Monica Maj, i rappresentanti della ditta Cirfood e degli uffici comunali di competenza, in occasione della Settimana nazionale della Celiachia in corso dal 10 al 18 maggio. Lo fa sapere una nota inviata dal Comune di Piacenza.

In tavola, in tutte le mense scolastiche piacentine e per tutti gli alunni, risotto alle zucchine, polpettone di ricotta e spinaci, ratatouille di verdure, gallette di mais e frutta fresca. Una serie di portate senza glutine, in segno di attenzione e sensibilizzazione ma anche, come sempre avviene quando si parla di alimentazione nel contesto educativo, un momento inclusivo e di condivisione per far comprendere ai bambini che la corretta gestione delle intolleranze, fondamentale per la cura della salute, non deve mai essere motivo di esclusione sociale, ma consente di vivere appieno attività e momenti conviviali.

Quotidianamente, nelle mense scolastiche comunali vengono curate 63 diete specifiche per chi soffre di celiachia, a fronte dei circa 6500 pasti preparati ogni giorno, dai nidi alla secondaria di 1° grado, tra gli alunni e il personale che fruisce del servizio.