Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
Deve scontare in carcere una condanna a 5 anni e 6 mesi. I carabinieri l'hanno fermato a San Damiano al Colle durante un controllo
|1 ora fa
Deve scontare in carcere una condanna a 5 anni, 6 mesi e 6 giorni di reclusione in quanto ritenuto colpevole di sfruttamento della prostituzione continuata in concorso e minacce continuate in concorso: reati commessi a Piacenza dal 2014 al 2020. Un uomo di 40 anni, residente nel Piacentino, è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo su un'auto a San Damiano al Colle, in Oltrepò Pavese.
Insieme a lui c'erano un 41enne, alla guida della vettura, e un 22enne, anche loro della provincia di Piacenza. Sono stati tutti denunciati per ubriachezza molesta e resistenza a pubblico ufficiale. Durante il controllo è emerso che sul 40enne pendeva l'ordine di carcerazione emesso nel novembre 2024 dalla Procura di Piacenza. L'uomo è stato anche denunciato per falsa attestazione: per evitare di essere identificato, aveva fornito ai carabinieri dati personali falsi.