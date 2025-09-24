Si allarga la rete di fibra ottica a Castelsangiovanni

Si allarga e diventa più potente la rete di fibra ottica nel territorio comunale di Castelsangiovanni. Lo annuncia, in sinergia con l'amministrazione comunale, FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese: «Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, porterà la fibra ottica direttamente nelle abitazioni. L’infrastruttura digitale consente di raggiungere una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo e nei prossimi mesi arriverà fino a 10 Gigabit al secondo facilitando i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, permettendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di Co2. I cittadini possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete».

I lavori, in questa fase, sono previsti principalmente nei quartieri di via Dei Navigatori, via Malvicino, via Don Aristide Conti, via Dei Pellegrini e proseguiranno fino a interessare nel corso del 2026 la maggior parte del territorio comunale.

Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. Gli eventuali lavori di scavo saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.