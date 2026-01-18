Liberta - Site logo
Si fa "giustizia" da sé dopo un sorpasso: folle inseguimento sulla Statale 10

Regolamento di conti in strada tra Rottofreno e San Nicolò. I carabinieri raggiungono i due automobilisti e li fermano scongiurando il peggio

Ermanno Mariani
|53 minuti fa
Il rapido intervento dei carabinieri ha evitato che l'inseguimento potesse avere gravi conseguenze
Il rapido intervento dei carabinieri ha evitato che l'inseguimento potesse avere gravi conseguenze
1 MIN DI LETTURA
Un sorpasso ritenuto azzardato si trasforma in un inseguimento ad alta velocità sulla Statale 10. È accaduto l'altra sera tra Rottofreno e San Nicolò, in direzione Piacenza, quando un automobilista, ritenendosi vittima di una manovra pericolosa, ha deciso di farsi giustizia da solo inseguendo il veicolo che lo aveva appena superato.
I due mezzi - un fuoristrada pick up e un'utilitaria, condotti rispettivamente da un uomo di 35 e 43 anni - hanno sfrecciato a tutta velocità, rischiando di innescare un pericoloso "regolamento di conti".
L'autore del sorpasso, accortosi di essere tallonato e minacciato, ha allertato il 112. Una pattuglia dei carabinieri in zona ha intercettato rapidamente entrambi i veicoli, evitando possibili gravi conseguenze.
Dopo aver ascoltato le versioni dei due conducenti, i militari li hanno ripresi severamente invitandoli a comportarsi correttamente e a rientrare immediatamente a casa.
