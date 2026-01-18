Si fa "giustizia" da sé dopo un sorpasso: folle inseguimento sulla Statale 10

Un sorpasso ritenuto azzardato si trasforma in un inseguimento ad alta velocità sulla Statale 10. È accaduto l'altra sera tra Rottofreno e San Nicolò, in direzione Piacenza, quando un automobilista, ritenendosi vittima di una manovra pericolosa, ha deciso di farsi giustizia da solo inseguendo il veicolo che lo aveva appena superato.

I due mezzi - un fuoristrada pick up e un'utilitaria, condotti rispettivamente da un uomo di 35 e 43 anni - hanno sfrecciato a tutta velocità, rischiando di innescare un pericoloso "regolamento di conti".

L'autore del sorpasso, accortosi di essere tallonato e minacciato, ha allertato il 112. Una pattuglia dei carabinieri in zona ha intercettato rapidamente entrambi i veicoli, evitando possibili gravi conseguenze.

Dopo aver ascoltato le versioni dei due conducenti, i militari li hanno ripresi severamente invitandoli a comportarsi correttamente e a rientrare immediatamente a casa.