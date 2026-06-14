Si finse uno dei broker di Berlusconi. La difesa: "Ha raccontato frottole"

Un investimento da 350mila euro che avrebbe promesso rendimenti fino a cinque o sei volte superiori nel giro di pochi mesi, con tanto di riferimenti a presunti grandi imprenditori aderenti e al nome di Silvio Berlusconi. È la vicenda al centro del processo che vedeva imputato un 53enne piacentino accusato di esercizio abusivo della professione di promotore finanziario.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe proposto l’operazione a una facoltosa famiglia veneta di autotrasportatori presentandosi come esperto del settore. Tuttavia il giudice Federico Baita ha riqualificato il fatto come tentata truffa e ha dichiarato il non luogo a procedere per mancanza di querela, accogliendo la tesi della difesa.

Durante il processo è emerso che l’investimento non fu mai realizzato. Nel corso di un incontro avvenuto nel 2020 a Castelfranco Veneto furono chieste informazioni e documentazione sull’operazione, che però non vennero fornite. Dopo alcuni successivi contatti, la proposta sfumò senza che alcuna somma fosse versata.