Siamo ciò che mangiamo: torna Star bene e si parla di nutrizione che cura

Riprende questa sera una nuova stagione di "Star bene – I giovedì della medicina", trasmissione di salute scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti in onda ogni giovedì alle 21 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre e on demand sul sito www.liberta.it nella sezione Telelibertà. Anche quest'anno il programma vanta la direzione scientifica del professor Luigi Cavanna, oncologo e primario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza. Nel salottino dell'emittente, con lo studio rinnovato, si alterneranno medici e professionisti di elevata caratura. Il messaggio è chiaro: evitare diagnosi e cure fai da te. ma affidarsi solo a esperti sanitari qualificati. Il programma vuole essere anche un punto di riferimento per promuovere stili di vita sani, la prevenzione delle malattie e l'importanza degli screening periodici.

Particolare attenzione sarà dedicata alla salute mentale, tema centrale in un’epoca segnata da fragilità crescenti, soprattutto tra i giovani. Infine, ampio spazio alla promozione del benessere nei luoghi di lavoro, per favorire ambienti più sani e produttivi. Nella puntata di questa sera si affronta il tema della corretta nutrizione, primo passo per costruire un buono stato di salute. Ormai tutte le ricerche scientifiche vanno nella stessa direzione. Il cibo oggi è considerato a tutti gli effetti una cura per il nostro corpo. Mangiare è un gesto quotidiano e automatico. Ma ogni volta che scegliamo cosa mettere nel piatto, stiamo facendo molto di più che saziare la fame: stiamo costruendo — o compromettendo — la nostra salute. Ospiti della puntata Emanuele Tagliaferri, consulente nutrizionale e personal trainer ed Alessandra Vancini, biologa nutrizionista - nutrizione oncologica.