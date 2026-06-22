«Siamo Whitehorse, il team di creativi che dà un calcio all’indifferenza»

Chi domenica scorsa ha aperto Libertà, si è trovato davanti a una pagina decisamente insolita: un quadrupede che scalciava furiosamente e una misteriosa scritta in dialetto, “Ag sum quèsi” che annunciava l’arrivo di “un nuovo cavallo sulla piazza”. No, non un terzo monumento equestre del Mochi a un Farnese, ma il biglietto da visita di Whitehorse (letteralmente “Cavallo bianco”), il nuovo nome di una storica colonna della comunicazione piacentina: Vbm. Nata alla fine degli anni Sessanta, l’agenzia fa parte del Gruppo Libertà dal 2023. Oggi cambia nome e passo, completando un cerchio unico sul territorio: un solo gruppo che offre televisione, sito web, giornale, concessionaria di pubblicità e un’agenzia creativa. A guidare la scuderia c’è Roberto “Rob” Giardinelli, milanese, firma di campagne per colossi come Škoda, Crodino, Generali.