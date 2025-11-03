Sicurezza a Piacenza, l'appello della sindaca: «Servono più volanti»

«Per garantire sicurezza reale servono più agenti e pattuglie. La presenza fisica dello Stato è indispensabile». La sindaca Katia Tarasconi lancia un messaggio forte proprio nel giorno dell' insediamento del nuovo questore Gianpaolo Bonafini , che sostituisce Ivo Morelli.

Anche se la prima cittadina non lo dice esplicitamente, il riferimento alla carenza di equipaggi nei turni serali e notturni è chiaro: dopo il tramonto circolerebbero solo due volanti con quattro operatori per tutto il territorio urbano. La sindaca chiede da tempo «il doppio degli equipaggi» per presidiare efficacemente le zone sensibili.

La richiesta segue il blitz interforze di otto giorni fa : sequestrati oltre due etti di hashish, coltelli, cocaina, manganelli e decine di sanzioni. «I numeri parlano: basta una notte per trovare armi e droga. I controlli funzionano ma devono essere continui e costanti».

Tarasconi ribadisce l'impegno per potenziare la Polizia locale. «Il Comune farà la sua parte, ma un sindaco ha poteri limitati. La verità è che servono risorse umane. Telecamere e illuminazione non sostituiscono gli agenti in divisa».

Il recente intervento dimostra l'efficacia ma anche la fragilità: «Quando si interviene, i problemi si spostano altrove. Servono organici più numerosi».

«Piacenza non è più insicura di altre città, ma le criticità vanno affrontate. Servono più agenti: la sicurezza è un diritto fondamentale», conclude la sindaca.