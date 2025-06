Sicurezza, è nato il gruppo di vicinato del Belvedere

Anche il quartiere Belvedere, a Piacenza, ha ora un proprio gruppo di vicinato, attivo su WhatsApp, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la qualità della vita e la comunicazione tra residenti. L’iniziativa è partita da una ventina di persone, tra cui alcuni commercianti, residenti e un agente della polizia locale. Avrà come referente Federico Giarrusso, il promotore del gruppo che ha 23 anni, è un ingegnere elettronico e ha deciso di mettersi in gioco per il bene del quartiere.

«È una zona tranquilla in generale, ma avere una rete di comunicazione attiva tra cittadini è sempre utile, non solo per situazioni di emergenza o cronaca nera, ma anche per segnalare problematiche quotidiane: dalla viabilità ai parcheggi, dalla pulizia alle necessità urbanistiche», spiega il referente, che si è recato ieri mattina al comando della polizia locale. Il gruppo si occupa in particolare di zone più “vivaci” come via Emanuelli, del parco Anguissola e delle vie limitrofe, con attenzione anche a strisce pedonali, marciapiedi, e aree di sosta. «L’obiettivo ora è allargare il gruppo: contatterò personalmente altri residenti per invitarli a partecipare», conclude.