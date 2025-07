Sicurezza, il ministro Piantedosi martedì 15 a Piacenza

ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per affrontare con urgenza il tema sicurezza, è stato accolto.

Il capo del Viminale sarà a Piacenza martedì 15 luglio. L'appello lanciato dalla sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, alper affrontare con urgenza il tema sicurezza, è stato accolto.

probabilmente il ministro parteciperà all’incontro per la sicurezza e l’ordine pubblico, durante il quale dovrebbe essere trattato anche il tema dell’incremento delle forze dell’ordine a Piacenza.

L'incontro era stato richiesto in seguito agli ultimi episodi di violenza che hanno scosso la città e che hanno coinvolto le giovani generazioni. Una serie di scontri e risse che hanno sollevato preoccupazione crescente tra cittadini, amministratori e forze politiche, facendo alzare la tensione.

Al centro della richiesta avanzata dalla prima cittadina c’è la necessità di un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. "Serve un impegno straordinario per una fase straordinaria" aveva ribadito Tarasconi, sottolineando che quanto sta accadendo nelle ultime settimane non può essere derubricato a episodi isolati o marginali, ma rappresenta un segnale d’allarme da cogliere con lucidità. L’obiettivo è aumentare l’organico e le risorse a disposizione per fronteggiare una situazione che - a detta di molti - rischia di sfuggire di mano.

A facilitare il dialogo tra sindaca e ministro sarebbe stata anche l’intercessione del ministro piacentino Tommaso Foti, che si è speso per accelerare il confronto istituzionale.