Sindaca e assessori nella centrale di Iren

La sindaca di Piacenza e due assessori hanno visitato la sede territoriale del Gruppo Iren nella giornata del 1 luglio. Katia Tarasconi, il vicesindaco Matteo Bongiorni e l’assessora alle politiche ambientali Serena Groppelli sono stati accolti dai vertici del Gruppo, il presidente Luca Dal Fabbro, il vice presidente Moris Ferretti, l’amministratore delegato Gianluca Bufo, accompagnati dal consigliere di amministrazione Stefano Borotti.

"L’incontro - si legge in una nota - è stata l’occasione per condividere l’importanza del territorio piacentino nell’ambito delle strategie aziendali, anche alla luce del piano di investimenti previsti in tutti i settori di riferimento di Iren, e per salutare i dipendenti che ogni giorno lavorano nella sede piacentina".

"A margine dell’incontro, la delegazione - fanno sapere - ha visitato il termovalorizzatore e la sede di Iren Laboratori, un’eccellenza del Gruppo. Il laboratorio è il luogo principale per i controlli e i monitoraggi ambientali di tutto il Gruppo Iren. Si compone di una serie di reparti specializzati ed è dotato della più moderna strumentazione per condurre test analitici a servizio delle molteplici attività della multiutility, dalla distribuzione dell’acqua al suo recupero depurativo e al successivo riutilizzo in agricoltura, dallo smaltimento dei rifiuti alla produzione di biogas e biometano ed infine al controllo dei materiali e prodotti utilizzati nella gestione dei servizi".