Sindacati contro Iren: «Compensi quasi dimezzati per le addette alle pulizie»

«Compensi quasi dimezzati per le addette alle pulizie nelle sedi Iren, compresa quella di Borgoforte a Piacenza: da 700 a 400 euro al mese».

La denuncia arriva da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, che parlano di tagli ingiustificati alle ore lavorate, ridotte in media del 50% dal 1° novembre nell’appalto gestito dal Consorzio Stabile Lga Service con le consorziate Ergap e Proservice.«Sono coinvolte 25 lavoratrici in Emilia-Romagna – spiega Chiara Ferrari (Filcams Cgil) – quasi tutte donne con contratti di 15 ore settimanali, già caratterizzati da retribuzioni basse. La committenza Iren ha prorogato il servizio ma ha dimezzato le prestazioni richieste».

Di fronte a un peggioramento così drastico delle condizioni economiche, i sindacati hanno chiesto un tavolo all’Ispettorato regionale del lavoro e proclamato lo stato di agitazione.

Le sigle segnalano inoltre la «mancata applicazione del contratto collettivo nazionale del settore e l’uso di un contratto pirata per il personale somministrato dall’agenzia Direzione Lavoro».