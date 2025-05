S'infortuna cadendo dal quad nei boschi di Farini

Una persona è rimasta ferita cadendo da un quad mentre percorreva una zona boscosa in territorio di Farini. L'infortunio è avvenuto alle 15.20 di sabato 17 maggio nella località Dosso, che si trova a circa quattro chilometri di distanza dal capoluogo. Da quello che si è appreso era insieme ad altri che hanno dato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 ma per la persona ferita, portata in ospedale, non desta particolari preoccupazioni: dopo le prime cure prestate sul posto, le sue condizioni sono risultate meno gravi di quel che all'inizio si era temuto.