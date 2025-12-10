Smog alle stelle, scattano le misure di emergenza
A seguito del nuovo bollettino di Arpae, nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 dicembre dalle ore 8,30 alle 18,30 stop anche ai diesel euro 5
Redazione Online
|3 ore fa
A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Lo fa sapere una nota del Comune. Nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 stop anche ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.
