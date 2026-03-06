Smog e Pm10, restano in vigore le misure di emergenza

A seguito del bollettino Arpae di previsione e controllo, restano in vigore a Piacenza - così come in tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10.

Anche nelle giornate di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 marzo, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 si estenderà il divieto di circolazione ai diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.