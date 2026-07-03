Società Italiana Setter, Piacenza vicecampione d'Italia

Si conclude con uno straordinario secondo posto nazionale l'avventura della delegazione piacentina della Società Italiana Setter (SIS) al Campionato italiano 2026. Dopo aver conquistato l'accesso alla finale grazie all'ottima prestazione nella semifinale di Rocchetta di Cairo (Savona), la formazione locale ha confermato il proprio valore sui prestigiosi terreni di Roccaraso (L'Aquila) laureandosi vicecampione d'Italia.

Un risultato di assoluto prestigio che premia mesi di preparazione, impegno e passione, portando i colori piacentini ai vertici della cinofilia nazionale. La squadra guidata dal presidente della delegazione Elvis Trajkov ha saputo confrontarsi con le migliori rappresentative italiane dimostrando compattezza, qualità tecnica e grande spirito di squadra.

La finale si è disputata tra i suggestivi scenari montani abruzzesi e ha visto i binomi piacentini protagonisti di prove di alto livello, consentendo alla delegazione di conquistare una meritatissima medaglia d'argento. A contribuire al prestigioso piazzamento sono stati: Abete delle Bianche Alpine condotto da Matteo Giudici, Gulliver, Gringo e Grinta (riserva) condotti da Sergio Scattini, Pelé condotto da Marco Piovani e Wiston condotto da Alessandro Conter.